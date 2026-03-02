Il mondo FQ

Iran, Crosetto infastidito dalle domande dei cronisti: “Ma che livello avete raggiunto?”

di Manolo Lanaro
E Tajani risponde alle opposizioni: "La nostra posizione sull'attacco? È quella dell’Unione Europea”
“Non ho mai cambiato versione”. Guido Crosetto, lasciando la Commissione esteri e Difesa di Camera e Senato riunite per riferire, assieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani, sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico, affronta le domande dei cronisti sul fatto che durante l’attacco di Stati Uniti ed Israele all’Iran il titolare della Difesa del governo Meloni fosse rimasto bloccato a Dubai. “Un breve periodo di ferie”, all’interno del quale ha fissato alcuni “appuntamenti istituzionali”. Senza scorta e all’insaputa di altri membri del governo italiano. Ma si spazientisce e va via domandando polemicamente: “Io ho detto che l’Italia fosse attaccata sarebbe in pericolo e voi mi chiedete veramente questa cosa?”.

Lucio Malan, capogruppo dei senatori di Fratelli d’Italia, prova a chiudere il caso. “Il fatto che ci fossero molti turisti di molti Paesi, non soltanto italiani, dimostra che fino a qualche giorno fa Dubai non era una località problematica”. “Se quindi il ministro della Difesa italiana ha lo stesso livello di informazioni di turisti? Ha lo stesso livello di sicurezza e questo dovrebbe essere un motivo di lode per Crosetto”, conclude Malan.

Con Crosetto in Commissione c’era anche Tajani che parlando con i cronisti ribadisce: “La nostra posizione? È quella dell’Unione europea”.

