“Nessun Paese europeo ha ricevuto alcuna informazione” sugli attacchi di Usa e Israele in Iran. “Non hanno comunicato niente a nessuno perché la loro priorità era avere la certezza di colpire un bersaglio ben preciso”. Sono le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto, di fronte alle commissioni Esteri di Camera e Senato, in risposta alle critiche ricevute dopo essere rimasto bloccato a Dubai durante l’attacco a Teheran.

“Credevo fosse una vicenda privata, e invece è diventata politica. E non mi costa nulla rispondere. Ero lì in vacanza, ma potevo andare via subito – ha spiegato il ministro – e sapete perché sono rimasto a Dubai? Perché c’erano i miei figli. E ho fatto la valutazione di restare con loro. Ho sbagliato? Forse, se ho fatto degli errori chiedo scusa”.