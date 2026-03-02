Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 17:23

La versione di Crosetto: “Io a Dubai? Ero in vacanza. Ho scelto di restare lì per i miei figli, chiedo scusa”

di Redazione Politica
Icona dei commenti (0)
Il ministro della Difesa si giustifica sulle polemiche per essere rimasto a Dubai
Icona dei commenti Commenti

“Nessun Paese europeo ha ricevuto alcuna informazione” sugli attacchi di Usa e Israele in Iran. “Non hanno comunicato niente a nessuno perché la loro priorità era avere la certezza di colpire un bersaglio ben preciso”. Sono le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto, di fronte alle commissioni Esteri di Camera e Senato, in risposta alle critiche ricevute dopo essere rimasto bloccato a Dubai durante l’attacco a Teheran.

“Credevo fosse una vicenda privata, e invece è diventata politica. E non mi costa nulla rispondere. Ero lì in vacanza, ma potevo andare via subito – ha spiegato il ministro – e sapete perché sono rimasto a Dubai? Perché c’erano i miei figli. E ho fatto la valutazione di restare con loro. Ho sbagliato? Forse, se ho fatto degli errori chiedo scusa”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione