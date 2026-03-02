Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

“L’escalation militare in Medio Oriente, dagli esiti imprevedibili, frutto di un’iniziativa unilaterale congiunta degli Stati Uniti e di Israele, è l’ennesima violazione del diritto internazionale“. A sottolinearlo è il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, a margine della presentazione a Roma di “Perché No – Guida al referendum”, con il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, il magistrato Nino Di Matteo e l’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi.