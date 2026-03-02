Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 8:49

Iran, Conte: “Ennesima violazione del diritto internazionale. Crosetto? Nel posto sbagliato, il governo nemmeno informato”

di Alberto Sofia
Icona dei commenti (0)
"Meloni all'oscuro di tutto": l'affondo del presidente del M5s
Icona dei commenti Commenti
“L’escalation militare in Medio Oriente, dagli esiti imprevedibili, frutto di un’iniziativa unilaterale congiunta degli Stati Uniti e di Israele, è l’ennesima violazione del diritto internazionale“. A sottolinearlo è il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, a margine della presentazione a Roma di “Perché No – Guida al referendum”, con il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, il magistrato Nino Di Matteo e l’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi.
“Siamo fortemente preoccupati per tutti gli italiani – ha aggiunto l’ex premier -. Scopriamo, tra l’altro, che il nostro ministro della Difesa Guido Crosetto si è trovato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, del tutto inconsapevolmente, sotto i missili che gli cadevano in testa, insieme agli altri italiani. Speriamo che siano tutti messi in salvo, però si conferma che il nostro governo, a dispetto di quel che diceva Giorgia Meloni del rapporto speciale con Trump, non viene neppure informato“.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione