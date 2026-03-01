Secondo quanto risulta al Fatto quotidiano avrebbe deciso di lasciare la famiglia a Dubai anche per evitare polemiche rispetto agli altri italiani che stanno cercando di rientrare

La situazione per il rientro da Dubai del ministro della Difesa Guido Crosetto si sta risolvendo. A il Fatto quotidiano risulta che il titolare della Difesa ha attraversato il valico dell’Oman (dove lo spazio aereo è ancora aperto) e verrà prelevato da una unità del ministero della Difesa omanita. Poi dovrebbe rientrare in Italia su un aereo dell’Aeronautica militare. Crosetto, lo ha rivelato ieri il Fatto, nelle ore dell’attacco Usa-Israele all’Iran si trovava negli Emirati Arabi.

Era partito venerdì da Roma verso Dubai intorno alle 15 per andare a prendere moglie e figlie e sarebbe dovuto tornare l’indomani. Impossibile data la chiusura dello spazio aereo in Iran, Iraq e Israele e la cancellazione dei voli. Adesso il ministro, risulta al Fatto, avrebbe deciso di partire da solo lasciando a Dubai i familiari per evitare polemiche rispetto agli altri italiani che pure stanno cercando di rientrare.

Non pare informato sul rientro di Crosetto il ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Mi auguro rientri prima” del 7 marzo, giorno in cui dovrebbe riaprire lo spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti ha detto ieri rispondendo alla Farnesina sulla presenza di Crosetto a Dubai. “Io personalmente non sapevo” che Crosetto fosse nel Paese del Golfo, dove è rimasto bloccato, ha aggiunto Tajani. In realtà il ministro della Difesa sarebbe già sulla via del rientro.