Piantedosi: “Mogol da Sanremo a Roma con l’elicottero dei vigili del fuoco? Polemiche strumentali, contento di averlo avuto qui”

“Mogol accompagnato da Sanremo a Roma con l’elicottero dei Vigili del Fuoco? Siamo contentissimi di averlo avuto qui e lo ringraziamo per quello che ci ha dato. Il resto sono le solite polemiche strumentali. Noi siamo molto contenti di aver avuto un grandissimo artista, un monumento nazionale che ha regalato parte della sua capacità artistica, ha scritto una canzone regalandola come inno ai Vigili del Fuoco, quindi gli siamo profondamente grati”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha risposto, a margine della festa dell’istituzione del Corpo dei vigili del fuoco, alle polemiche in merito al trasferimento da Sanremo a Roma di Mogol con l’elicottero dei Vigili del Fuoco.

Piantedosi ha commentato anche i fatti di Rogoredo e i commenti, subito a favore dell’agente, l’assistente capo di polizia accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, arrivati da molti politici: “I commenti vengono fatti liberamente secondo quelle che sono le evidenze, poi gli scenari possono cambiare. Va dato atto alla polizia di aver saputo fare emergere anche cose che non erano rinvenibili nell’immediatezza. È legittimo sempre esprimere la propria opinione anche alla luce dei cambiamenti degli scenari che possono avvenire”.