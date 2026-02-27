E' già un caso politico il trasporto del paroliere e della moglie sul mezzo dei vigili del fuoco, autorizzato dal Viminale, per partecipare alla festa con il ministro Piantedosi. Il consigliere 5 Stelle Giordano: "Spesa da 40mila euro, faremo un esposto alla Corte dei Conti". Natale e D'Angelo (Pd): "Sgomenti, Bucci risponda"

Il trasporto speciale di Mogol e consorte dal Festival di Sanremo a Roma con l’elisoccorso è già un caso politico. Le opposizioni in Liguria accusano il governo di aver usato un servizio pubblico come un “taxi”: “Vicenda sconcertante, uno schiaffo ai cittadini – denuncia Stefano Giordano, capogruppo in consiglio regionale del Movimento Cinquestelle – Presenteremo un esposto alla Corte dei Conti”. All’attacco anche il Pd: “La vicenda lascia sgomenti – commentano i consiglieri Davide Natale e Simone D’Angelo – Mentre il sistema sanitario è nel caos, a rendere ancora più surreale la situazione è vedere scippato nella nostra regione un importante mezzo destinato al soccorso e alle emergenze, per essere trasformato su ordine del ministero dell’Interno in un taxi di rappresentanza”.

Polemiche respinte dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi con questa giustificazione: “Siamo contentissimi di aver avuto qui” Mogol “e lo ringraziamo per quello che ci ha dato – dice -. Il resto sono le solite polemiche strumentali. Noi siamo molto contenti di aver avuto un grandissimo artista, un monumento nazionale che ha regalato parte della sua capacità artistica, ha scritto una canzone regalandola come inno ai Vigili, quindi gli siamo profondamente grati”. Il M5s ha già annunciato in un’interrogazione in Parlamento. E il paroliere? Testimonia che il viaggio nell’elicottero dei vigili del fuoco è andato “benissimo“. “I vigili dei fuoco sono persone splendide, meravigliose e vanno ringraziate da tutti” ha risposto Mogol.

Come raccontato dal Fatto, Mogol era ieri sera sul palco dell’Ariston, dove ha ricevuto un premio alla carriera. Avrebbe dovuto ripartire per Roma, dove era atteso alla festa del corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, per un’altra onoreficenza. Una cerimonia che avrebbe potuto tranquillamente raggiungere con un volo Ita Airways di linea in partenza alle 7 da ÈÈGenova, o con vari treni dal capoluogo ligure. Invece, con autorizzazione firmata dal ministero dell’Interno e su ordine del comandante nazionale Eros Mannino, è stato trasportato con volo normalmente dedicato all’elisoccorso. Un viaggio autorizzato “salvo emergenze”, “non preventivabili”. Mogol, al secolo Giulio Rapetti, storico paroliere di Lucio Battisti, è autore molto apprezzato dalla destra di governo: amico di Tajani e Gasparri, è stato consulente del ministro Sangiuliano e ha espresso apprezzamento per Giorgia Meloni.

Giordano stima la spesa per il trasporto di Mogol e della moglie a Roma Daniela Gimmelli in 40mila euro: “L’elicottero impiegato per il trasporto è un mezzo destinato al soccorso tecnico urgente, tra i più sofisticati e performanti a livello internazionale – continua il consigliere – È stato concepito per salvare vite umane e intervenire nelle emergenze. Utilizzarlo come “taxi” per un evento celebrativo costituisce un fatto grave, sotto il profilo politico, etico e istituzionale”. Il Partito democratico chiama in causa anche il governatore ligure: “Il Presidente della Regione Liguria deve chiarire ai cittadini liguri se il sistema di emergenza è stato anche solo temporaneamente pregiudicato per garantire lo spostamento a un ospite del Festival di Sanremo. E magari spiegare se intende esercitare il proprio ruolo di guida della Regione o continuare a fare il passacarte di decisioni prese altrove contro l’interesse dei liguri”.