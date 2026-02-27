Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 9:53

Il lago d’Averno si tinge di rosso: lo spettacolo a Pozzuoli ripreso dal drone – Video

di Local Team per Il Fatto
Il lago vulcanico di Pozzuoli si colora di magenta: il fenomeno naturale annuale ha cause ben precise
Il fenomeno, che si ripete ogni anno, non ha nulla a che vedere con la sismicità dell’area, ma è dovuto alla presenza di particolari alghe, che in determinate condizioni ambientali “colorano” l’acqua. E così il lago d’Averno, il lago vulcanico situato nel comune di Pozzuoli, si è tinto di rosso. Nelle immagini girate con il drone, nella mattina di giovedì 26 febbraio, si può osservare lo specchio d’acqua con un colore tendente alle tonalità del magenta. Il fenomeno dura in genere qualche settimana.

