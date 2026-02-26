“Proprio perché il sistema (della giustizia, ndr) non funziona ed è estremamente farraginoso, vi faccio un esempio: a me oggi sono arrivati due autisti, ma io non ho una macchina. Ho scoperto che il collega di Cremona ne ha quattro e neanche lui ha la macchina. Vengo al punto: in un sistema così farraginoso, così poco efficiente, chi lavora meno e lavora male si nasconde”, queste le parole della procuratrice di Lodi, Laura Pedio, ospite insieme al procuratore di Bergamo, Maurizio Romanelli, e al procuratore capo di Bari, Roberto Rossi, ospiti del Forum “Perché No – speciale Referendum” organizzato da il Fatto Quotidiano e ilFattoQuotidiano.it.