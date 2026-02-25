Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 19:41

Caso Rogoredo, Salvini non risponde alle domande dei giornalisti: “Buonasera, buon lavoro” – Video

di Redazione Politica
Il leader della Lega evita le domande dei giornalisti sul caso dell'agente Cinturrino accusato dell'omicidio di Mansouri
Buonasera, buon lavoro. Buonasera, buon lavoro”. Il segretario della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, evita di rispondere alle domande dei giornalisti sul caso Rogoredo, a Roma, poco prima di un evento organizzato dal suo partito. “La magistratura ha fatto bene a indagare [il poliziotto, ndr]?”, e ancora: “La vicenda vi imbarazza?”.

Com’è noto, il poliziotto Carmelo Cinturrino è stato fermato con l’accusa di aver ucciso Abderrahim Mansouri lo scorso 26 gennaio. Il ministro dei Trasporti si era schierato subito dalla parte dell’agente.

