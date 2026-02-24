Corte dei Conti, il pg contro la riforma: “Gerarchizzare i pm mina l’autonomia. Preoccupa la separazione delle funzioni”

L'”organizzazione gerarchica” delle Procure contabili “si pone in contrasto con i principi costituzionali di autonomia e indipendenza“. E “parimenti preoccupante è la previsione di una separazione delle funzioni, se non addirittura delle carriere, tra magistrati giudicanti e requirenti”. All’inaugurazione dell’anno giudiziario della magistratura contabile, di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il procuratore generale Pio Silvestri dedica ampi passaggi del suo intervento alla riforma della Corte dei Conti entrata in vigore a gennaio, citando anche la delega attribuita al governo per gerarchizzare le Procure ponendole di fatto sotto il controllo del potere politico, l’antipasto di ciò che potrebbe accadere ai pm ordinari dopo la riforma Nordio (qui l’approfondimento del Fatto sul tema). Nella legge delega si prevede anche “il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti”, cioè la separazione assoluta delle funzioni di giudice e pm contabile: una novità che “comporterebbe seri problemi di carattere ordinamentale, oltreché organizzativi”, in quanto “l’intervento riguarderebbe, a organico vigente, poco più di cento pubblici ministeri su un totale di 630 magistrati”, avverte Silvestri.

Dopo aver citato il dato “assai significativo” delle somme recuperate all’erario lo scorso anno, pari a oltre 88 milioni di euro, il procuratore generale critica la riforma anche per l'”introduzione di un tetto al risarcimento“, il 30% del danno erariale accertato, “troppo basso per garantire la necessaria azione di deterrenza e tale da ridurre, in maniera considerevole, gli importi dei risarcimenti effettivamente recuperati alle casse dello Stato. È di tutta evidenza”, spiega, che grazie a questa norma “il prossimo anno i numeri saranno di gran lunga più contenuti. Si deve quindi auspicare, almeno su questo punto, un ripensamento del legislatore”, afferma. Il tetto ai risarcimenti, sottolinea inoltre, “dovrà indurre i magistrati del pubblico ministero a raddoppiare gli sforzi per far sì che le attività istruttorie possano comunque rappresentare, per gli amministratori pubblici, un mezzo di ausilio nel perseguimento dei fini istituzionali”. Insomma, riassume, “non si tratta di una buona legge, non tanto perché introduce norme volte a limitare il potere di azione del pm contabile e l’autonomia decisionale del giudice, quanto, piuttosto, perché lascia aperti enormi spazi all’attività interpretativa a causa del fatto che le modifiche sono assolutamente prive di coerenza con il sistema della responsabilità in essere”.

Un tema, quello delle difficoltà interpretative, su cui si è soffermato anche il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino: l’applicazione della riforma, ha sottolineato nel suo intervento, “risentirà inevitabilmente della formulazione non sempre univoca e puntuale delle nuove disposizioni, che presentano peraltro problemi di coordinamento fra di loro e con le norme previgenti”. In particolare, a impegnare “intensamente” i giudici contabili è la questione dell’applicabilità “ai procedimenti in corso, inclusi quelli in cui è stata resa sentenza non ancora passata in giudicato; ciò può determinare disparità di trattamento fra i cittadini, anche per la mancata previsione di una norma transitoria”. Per questo sarà necessario, afferma Carlino, individuare “soluzioni interpretative che valorizzino le ragioni di tutela dell’erario e della sana gestione finanziaria”: in ogni caso, promette, la magistratura “non potrà mai venir meno al ruolo assegnatole dalla Costituzione di garante indipendente della finanza pubblica contro ogni forma di cattiva gestione, di spreco o di danno all’erario e quindi alla collettività”.