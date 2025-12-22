Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 19:12

“Danno erariale con colpa grave? Il responsabile risarcirà solo il 30%”: i magistrati della Corte dei conti contro la riforma del governo Meloni

di Manolo Lanaro
Icona dei commenti (1)
La sezione Anm dell'organo giudiziario contabile: "Il restante 70% sarà a carico dei cittadini. Questa legge dovrebbe migliorare l'efficienza? Avrà il risultato opposto"
Icona dei commenti Commenti

Non solo manovra. Dopo Natale e prima di Capodanno, il Senato sarà chiamato a votare il ddl “Funzioni della Corte dei Conti” già approvato dalla Camera. La riforma della Corte dei Conti diverrà legge, col favore delle festività. Oggi l’Associazione Nazionale Magistrati della Corte dei Conti ha svolto una conferenza stampa per sollevare le criticità del testo ed auspicare che le modifiche proposta, finora ignorate, vengano prese in considerazione. “Noi non parliamo di politica”, dicono durante la conferenza stampa i magistrati contabili, evitando di commentare quanto disse il presidente del Consiglio lo scorso ottobre, quando scrisse di ‘intollerabile invadenza’.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione