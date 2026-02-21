Il mondo FQ

Perché No, il nuovo video di Marco Travaglio: “Ecco come il governo controllerà i pm dopo la riforma”

di Marco Travaglio
Dobbiamo fidarci di Nordio quando giura che i magistrati dell'accusa resteranno autonomi e indipendenti? La quarta video-spiegazione del direttore
Dobbiamo fidarci di Nordio quando giura che i pubblici ministeri resteranno autonomi e indipendenti? Marco Travaglio ne parla nella quarta puntata di Perché No, la guida pratica al referendum: cinque video-spiegazioni pubblicate a cadenza settimanale, ogni venerdì alle 15, sul canale YouTube del direttore e sul sito del Fatto. Per capire le vere intenzioni del ministro, ricorda Travaglio, basta pensare a quando ha ammesso che la riforma “servirà anche al Pd” nel momento in cui andrà al governo. E per sottoporre il pm all’esecutivo, spiega, non c’è bisogno di cambiare la Costituzione: bastano norme di legge ordinaria già proposte o addirittura in discussione in Parlamento, come quelle per dettare la priorità delle indagini o per impedire ai magistrati di acquisire di loro iniziativa le notizie di reato.

Il nuovo libro di Travaglio, “Perché No, guida al referendum su magistratura e politica in poche semplici parole (edizioni PaperFirst), è in vendita in libreria ed ebook.

La puntata 1 – Come cambia la Costituzione? Cosa comporta la separazione delle carriere?
La puntata 2 – “Come funziona oggi il processo e cosa cambierebbe se vincesse il Sì”
La puntata 3 – “Il Sì non ce l’ha coi magistrati, ma con i cittadini”

