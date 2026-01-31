Il mondo FQ

di Marco Travaglio
Come cambia la Costituzione con la riforma Nordio-Meloni? Cosa comporta la separazione delle carriere? Come saranno composti – e come funzioneranno – i due nuovi Consigli superiori della magistratura e l’Alta Corte disciplinare? Marco Travaglio parla di questo nella prima puntata di Perché No, la guida pratica al referendum (il libro del direttore del Fatto, intitolato “Perché No, guida al referendum su magistratura e politica in poche semplici parole”, è in vendita da oggi 31 gennaio): cinque video-spiegazioni pubblicate a cadenza settimanale, ogni venerdì alle 15, sul canale YouTube del direttore e sul sito del Fatto. Il voto del 22 e 23 marzo, ricorda innanzitutto Travaglio, è senza quorum: la consultazione sarà valida a prescindere dall’affluenza alle urne. Poi passa a descrivere i contenuti della riforma costituzionale: la separazione delle carriere, che dividerà i concorsi e la formazione di giudici e pm; lo sdoppiamento dei Csm, in cui i magistrati (venti giudici e venti pm) saranno scelti per sorteggio e la politica, invece, continuerà di fatto a nominare i propri rappresentanti; la creazione dell’Alta Corte, nuovo giudice disciplinare dei magistrati, contro le cui sentenze non si potrà più fare ricorso in Cassazione. Con i prossimi video, invece, capiremo perché votare No conviene (ai cittadini ancor prima che ai magistrati).

