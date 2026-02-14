Cosa cambierà davvero con la riforma che il ministro Carlo Nordio ha definito “epocale”? Per i magistrati, in realtà, poco o nulla: il danno vero sarà per noi cittadini. Marco Travaglio ne parla nella terza puntata di Perché No, la guida pratica al referendum: cinque video-spiegazioni pubblicate a cadenza settimanale, ogni venerdì alle 15, sul canale YouTube del direttore e ogni sabato sul sito del Fatto. Separare i giudici dai pubblici ministeri, spiega Travaglio, non servirà a dividere chi già oggi non si incrocia quasi mai, ma avrà l’effetto di distruggere la cultura dell’imparzialità: i magistrati migliori della nostra storia — da Falcone e Borsellino fino a Caselli e Gratteri — hanno svolto entrambi i ruoli, arricchendo il proprio equilibrio professionale. Senza questa formazione comune, avremo pubblici ministeri meno imparziali e meno devoti alla verità, e quindi giudici che rischieranno di commettere più errori, perché riceveranno materiale “inquinato”. Lo stesso vale per lo spacchettamento e il sorteggio del Csm: aumentare il controllo della politica sulla magistratura non danneggia i magistrati, dannneggia tutti noi.

