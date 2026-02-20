Il mondo FQ

Trump: “Arresto dell’ex principe Andrea? Un male per la famiglia reale, una vergogna”

Il presidente USA commenta il caso Epstein e l'arresto dell'ex principe Andrea, definendolo "un peccato, molto triste"
L’arresto dell’ex principe Andrea è un “male per la famiglia reale“. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante un punto stampa a bordo del suo aereo presidenziale Air Force One. Il presidente Usa ha quindi definito Re Carlo un “uomo fantastico” e annunciato che a breve visiterà gli Stati Uniti. “Sono un esperto perché sono stato completamente scagionato ed esonerato e posso parlarne”, ha detto Trump riferendosi al caso Epstein e all’arresto dell’ex principe Andrea. Il fermo di Andrea “è un peccato, è molto triste”, ha aggiunto Trump. Il presidente americano ripete da settimane di essere stato scagionato dalle carte pubblicate dal Dipartimento di Giustizia sul pedofilo. “Era contro di me politicamente”, ha messo in evidenza.

