Ha tentato di spiare la sua ex compagna utilizzando un drone, facendolo volare fino al balcone dell’abitazione della donna. Ma il piano è fallito quando il velivolo si è schiantato contro la finestra, permettendo ai Carabinieri di identificarlo e arrestarlo poco dopo. Protagonista della vicenda un 28enne, ora ai domiciliari con l’accusa di atti persecutori.

L’episodio è avvenuto alla periferia di Napoli nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe fatto decollare il drone con l’obiettivo di controllare la donna, tentando di posizionarlo davanti al balcone dell’abitazione. Tuttavia, per cause ancora in corso di accertamento – forse il vento o un errore di manovra – il dispositivo ha perso il controllo finendo contro la finestra della donna.

A quel punto il 28enne si è dato alla fuga, lasciando il drone sul posto. La vittima, che aveva assistito alla scena, aveva già contattato il 112. I militari della Stazione Carabinieri di San Giovanni a Teduccio sono intervenuti, sequestrando il velivolo e analizzando i filmati registrati dalla telecamera di bordo. Le immagini si sono rivelate decisive. Nei video, infatti, compariva chiaramente il volto dell’uomo in primo piano e in alta definizione, inquadrato mentre sistemava gli ultimi dettagli prima del decollo. Rintracciato poco dopo presso la propria abitazione, il giovane è stato arrestato in flagranza differita per atti persecutori. Attualmente si trova agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.

Foto d’archivio