Ultimo aggiornamento: 12:27

Spia la ex con un drone, ma il velivolo si schianta contro la finestra: arrestato 28enne

di Redazione Cronaca
Il dispositivo, recuperato dai carabinieri, conteneva video in alta definizione che hanno permesso di identificare rapidamente l’uomo, ora ai domiciliari con l’accusa di atti persecutori
Ha tentato di spiare la sua ex compagna utilizzando un drone, facendolo volare fino al balcone dell’abitazione della donna. Ma il piano è fallito quando il velivolo si è schiantato contro la finestra, permettendo ai Carabinieri di identificarlo e arrestarlo poco dopo. Protagonista della vicenda un 28enne, ora ai domiciliari con l’accusa di atti persecutori.

L’episodio è avvenuto alla periferia di Napoli nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe fatto decollare il drone con l’obiettivo di controllare la donna, tentando di posizionarlo davanti al balcone dell’abitazione. Tuttavia, per cause ancora in corso di accertamento – forse il vento o un errore di manovra – il dispositivo ha perso il controllo finendo contro la finestra della donna.

A quel punto il 28enne si è dato alla fuga, lasciando il drone sul posto. La vittima, che aveva assistito alla scena, aveva già contattato il 112. I militari della Stazione Carabinieri di San Giovanni a Teduccio sono intervenuti, sequestrando il velivolo e analizzando i filmati registrati dalla telecamera di bordo. Le immagini si sono rivelate decisive. Nei video, infatti, compariva chiaramente il volto dell’uomo in primo piano e in alta definizione, inquadrato mentre sistemava gli ultimi dettagli prima del decollo. Rintracciato poco dopo presso la propria abitazione, il giovane è stato arrestato in flagranza differita per atti persecutori. Attualmente si trova agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.

Foto d’archivio

