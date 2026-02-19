Attimi di apprensione in una scuola primaria francese di Milano, in via Laveno 12, dove dodici bambini hanno accusato malori durante il pranzo scolastico. I piccoli sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari intervenuti sul posto per prestare assistenza. Al momento nessuno dei bambini coinvolti è stato ricoverato in ospedale.

L’episodio si è verificato mentre gli alunni si trovavano nella mensa dell’istituto. Oltre ai minorenni, è rimasta coinvolta anche una cuoca presente nella struttura. Secondo quanto emerso, i sintomi si sono manifestati improvvisamente, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche tre mezzi dei vigili del fuoco, compreso il nucleo specializzato Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico), chiamato a effettuare i controlli di rito per verificare la presenza di eventuali sostanze pericolose. Stando alle prime ricostruzioni, i bambini si sarebbero sentiti male a causa di una sostanza presente nell’aria. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione l’origine dell’episodio e la natura della sostanza.

