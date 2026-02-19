La lavoratrice – dipendente di una cooperativa e prossima alla pensione – è stata soccorsa e rianimata sul posto prima di essere portata via in ambulanza, ma per lei non c’è stato nulla da fare

Tragedia giovedì mattina a Palazzo Chigi, dove una addetta alle pulizie di 67 anni è morta in seguito a un improvviso malore accusato mentre era in servizio. La donna, prossima alla pensione e dipendente della cooperativa che gestisce l’appalto dei servizi nella sede del governo, si è sentita male mentre si trovava nel cortile interno del palazzo.

Secondo quanto si apprende, la lavoratrice è stata immediatamente soccorsa dal medico dell’infermeria di Palazzo Chigi. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari di una automedica e di un’ambulanza, che hanno avviato le manovre di rianimazione. Nonostante i diversi tentativi per salvarle la vita, le sue condizioni sono apparse da subito gravissime.

La donna è stata quindi trasportata in ambulanza in ospedale, dove è deceduta poco dopo il ricovero. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e il segretario generale di Palazzo Chigi, Carlo Deodato, si sono recati in ospedale per esprimere il proprio cordoglio ai familiari della donna.

Foto d’archivio