L’anticiclone delle Azzorre torna a espandersi sul Mediterraneo mettendo fine a una lunga fase di maltempo: nel fine settimana atteso un deciso rialzo termico, con il sole protagonista e punte fino a 19°C al Nordovest e sulle regioni tirreniche

L’inverno lascia spazio a una fase più mite e soleggiata. Dopo settimane segnate da maltempo, neve e temperature basse, l’Italia si prepara a un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche. Secondo 3B Meteo, il cambiamento sarà visibile già nel fine settimana, quando il maltempo che tra giovedì e venerdì attraverserà il Paese si sposterà verso i Balcani, lasciando spazio a condizioni più stabili. A determinare questo cambiamento sarà il ritorno dell’anticiclone delle Azzorre, un’area di alta pressione che favorisce tempo stabile e soleggiato. Questo fenomeno, assente nelle ultime settimane, tornerà a estendersi dall’Europa occidentale verso l’Italia. Con il suo arrivo, i venti diminuiranno di intensità, il mare diventerà più calmo e il sole tornerà a splendere su gran parte del territorio. Anche le temperature aumenteranno gradualmente, soprattutto nella giornata di domenica, quando l’aria fredda sarà definitivamente sostituita da correnti più miti. Il risultato sarà un clima più gradevole e simile a quello primaverile, dopo un lungo periodo caratterizzato da instabilità.

Già sabato si noteranno i primi segnali del miglioramento. Il tempo sarà in gran parte soleggiato, anche se non mancheranno alcune nuvole. In particolare, saranno presenti addensamenti tra la Sicilia settentrionale e la Calabria, ma senza conseguenze rilevanti. Situazione diversa invece lungo le Alpi di confine, dove il passaggio di alcune nuvole più compatte potrà provocare brevi precipitazioni. A quote più alte, oltre i 1200-1500 metri, queste precipitazioni potranno assumere forma nevosa. Si tratterà comunque di fenomeni isolati e di breve durata, senza effetti significativi.

Sarà però la giornata di domenica a segnare il vero cambio di fase. L’alta pressione si rafforzerà e si estenderà su gran parte del Mediterraneo e sull’Italia, portando condizioni di stabilità e cielo in prevalenza sereno. Solo sulle Alpi di confine del settore centro-orientale potranno essere presenti ancora alcune nuvole, con la possibilità di brevi fenomeni residui. Le temperature aumenteranno ovunque. I valori più alti si registreranno al Nordovest, sulle regioni tirreniche del Centro-Nord e sulle isole maggiori, dove si potranno raggiungere punte di 17-19 gradi.