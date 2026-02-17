“Il referendum avrà un risultato certo, il No”. È quanto ha affermato il senatore del Movimento Cinque Stelle Federico Cafiero De Raho oggi a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, dove si è recato per il funerale del giornalista Michele Albanese con cui il parlamentare si era conosciuto ai tempi in cui era procuratore della Dda reggina. Terminata la cerimonia, De Raho ha risposto alle domande sul tema del referendum. Per il senatore il risultato certo è il “No”. “Lo avrà – dice – perché le persone cominciano a capire che per mantenere la democrazia bisogna avere una magistratura libera, indipendente, autonoma, che non subisca condizionamenti dal ministro della Giustizia, dagli altri ministri, dal presidente del Consiglio e che possa continuare ad andare avanti con quella struttura che il nostro costituente ci ha dato e che fino ad oggi ha mantenuto le garanzie innanzitutto per il cittadino. Qui non si discute della magistratura. Si discute del cittadino, delle tutele del cittadino”.