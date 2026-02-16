Il mondo FQ

Referendum, Giovanni Storti e il suo no (da ridere): “Ora estraggo gli attori del nuovo film con Aldo e Giacomo…”

L’attore e comico Giovanni Storti – da anni impegnato, tra le altre cose, in battaglie sociali e ambientali – si è schierato con un simpatico video per il no al referendum sulla riforma della giustizia del 22-23 marzo. “Devo girare un nuovo film con Aldo e Giacomo, questa volta ci siamo detti: ‘Perché anziché sceglierli non estraiamo a sorte gli altri attori?'”.

In poco meno di due minuti Storti ha toccato due punti-chiave della riforma: il sorteggio dei magistrati per il Csm e il finto sorteggio per i membri laici, scelti in realtà dalla politica. ”È un azzardo molto pericoloso, per cui al referendum votate no”.

