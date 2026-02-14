Il mondo FQ

Giustizia

Ultimo aggiornamento: 18:10

Referendum, Coppi boccia la riforma: “Separazione delle carriere? Non è che un ‘ciuccio’ diventa Ribot”

di Redazione Giustizia
Icona dei commenti (0)
Il noto avvocato boccia la riforma della giustizia: "Ciò che conta è l'onestà intellettuale del singolo magistrato"
Icona dei commenti Commenti

“Con la separazione delle carriere avrò una sentenza più giusta? Perché a me è questo che interessa. La risposta è che non mi sembra, perché ciò che conta è l’onestà intellettuale del singolo magistrato. Se abbiamo un ‘ciuccio’, non è che con la separazione delle carriere lo facciamo diventare Ribot“. Lo ha detto, suscitando le risate in sala, l’avvocato e professore universitario Franco Coppi, ospite del convegno Una partita decisiva per democrazia e diritti, in Campidoglio, in riferimento alla riforma costituzionale della giustizia voluta dal governo guidato da Giorgia Meloni.

E parlando del maggior potere che avrebbe il pubblico ministero – una sorta di avvocato dell’accusa – qualora vincesse il sì al referendum del 22-23 marzo, ha aggiunto: “A me non piace battagliare con uno ad armi pare, voglio farlo in una posizione di inferiorità. Perché lo sfizio di fottere il pm così è molto più grande”.

Preferirei di NO

A cura di Paolo Frosina
Ogni martedì, fino al referendum, la newsletter del Fatto racconta le ragioni del NO.
Iscriviti alla newsletter
Preferirei di NO

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione