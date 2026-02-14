“Con la separazione delle carriere avrò una sentenza più giusta? Perché a me è questo che interessa. La risposta è che non mi sembra, perché ciò che conta è l’onestà intellettuale del singolo magistrato. Se abbiamo un ‘ciuccio’, non è che con la separazione delle carriere lo facciamo diventare Ribot“. Lo ha detto, suscitando le risate in sala, l’avvocato e professore universitario Franco Coppi, ospite del convegno Una partita decisiva per democrazia e diritti, in Campidoglio, in riferimento alla riforma costituzionale della giustizia voluta dal governo guidato da Giorgia Meloni.

E parlando del maggior potere che avrebbe il pubblico ministero – una sorta di avvocato dell’accusa – qualora vincesse il sì al referendum del 22-23 marzo, ha aggiunto: “A me non piace battagliare con uno ad armi pare, voglio farlo in una posizione di inferiorità. Perché lo sfizio di fottere il pm così è molto più grande”.