“Siamo molto preoccupati. Temiamo che i funzionari delle Nazioni unite, gli esperti indipendenti e gli operatori della giustizia siano sempre più soggetti ad attacchi personali, minacce e disinformazione che distraggono dalle gravi questioni relative ai diritti umani”. Marta Hurtado, portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i Diritti umani (Unhcr), commenta così in conferenza stampa le accuse ricevute da Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per i territori palestinesi occupati, di cui i ministri degli Esteri Francia, Germania e Italia hanno chiesto le dimissioni per presunte frasi contro il popolo israeliano (in realtà mai pronunciate).

“La relatrice speciale ha chiarito ampiamente che le sue osservazioni descrivevano minacce più ampie e sistematiche per assicurare la protezione delle persone dall’apartheid e dal genocidio. Non ha mai definito nessuno Stato come “nemico dell’umanità“. Invito tutti a vedere e leggere le sue dichiarazioni”, ha sottolineato la portavoce. Hurtado ha poi ricordato le continue violazioni del cessate il fuoco a Gaza e le uccisioni quotidiane di palestinesi: “Questo è ciò di cui dovremmo parlare”, ha concluso. Albanese ha commentato su X: “Sono felice di vedere che il sistema Ue per i diritti umani difende il mio mandato”.