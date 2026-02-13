Il caso Epstein travolge anche Goldman Sachs, la banca d’affari americana tra le più grandi al mondo, con l’annuncio delle dimissioni della responsabile legale Kathy Ruemmler. La notizia è riportata dalle principali testate statunitensi. Ruemmler, 54 anni, ex consulente legale della Casa Bianca sotto la presidenza Obama, ieri sera alla Cnn ha dichiarato: “La mia responsabilità è mettere al primo posto gli interessi di Goldman Sachs. Oggi ho informato con rammarico David Solomon della mia intenzione di dimettermi dall’incarico dal 30 giugno 2026″.

David Solomon, Ceo di Goldman Sachs, alla Cnn ha espresso gratitudine e apprezzamento verso Ruemmler, accettando le dimissioni.

Le rivelazioni del New York Times

Secondo il New York Times, i materiali pubblicati dal Dipartimento di Giustizia rivelerebbero la sua relazione con Epstein. Ruemmler e gli uomini di Goldman, per anni hanno sostenuto di avere avuto un rapporto strettamente professionale con Epstein. Ma email, messaggi e fotografie hanno ribaltato questa narrazione. Prima di entrare in Goldman nel 2020, Ruemmler era consulente, confidente e amica di Epstein, scrive ancora il Nyt citando i documenti. Lo consigliava su come rispondere a domande difficili sui suoi crimini sessuali, parlava della sua vita sentimentale, lo consigliava su come evitare un’indagine mediatica poco lusinghiera.. A lui si rivolgeva chiamandolo “tesoro”, o “zio Jeffrey”. Epstein, a sua volta, le ha fornito consigli di carriera per il suo passaggio a Goldman, l’ha presentata a noti imprenditori e l’ha ricoperta di regali: ad esempio trattamenti spa, viaggi e articoli di lusso Hermès. In totale, Ruemmler è stata menzionata in oltre 10.000 documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia. Il Nyt riporta inoltre parecchi dettagli, emersi dalla documentazione, che comproverebbero gli stretti rapporti tra Epstein e l’avvocata.