Medaglia numero 16 per l’Italia alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. E medaglia numero 4 per la squadra di slittino, guidata dal leggendario Armin Zöggeler. Un bottino incredibile: è arrivata una medaglia in tutte le gare, eccezion fatta per il singolo femminile, dove Verena Hofer si è fermata al quarto posto. A dimostrare la forza degli azzurri, la medaglia di bronzo conquistata oggi nella prova a squadre. L’Italia è finita alle spalle della Germania e dell’Austria, due Nazioni con una grande tradizione nella disciplina.

Zöggeler, signor sei medaglie in sei Olimpiadi consecutive, è riuscito a costruire una squadra in grado di raccogliere la sua eredità. La culla di questo movimento è inevitabilmente la provincia di Bolzano, da cui provengono tutti i medagliati. Anzi, quattro su sei sono nati a Bressanone. Tra loro c’è il veterano Dominik Fischnaller, che era stato il primo a festeggiare grazie al bronzo conquistato nel singolo maschile. Anche Verena Hofer, che ha trovato il riscatto dopo aver chiuso a pochi centesimi dal podio nella sua gara. Ha 24 anni e il futuro dalla sua parte.

Di Bressanone e di San Candido sono Andrea Voetter e Marion Oberhofer, che mercoledì sera hanno inaugurato la golden hour dello slittino italiano vincendo la prova di coppia femminile. Sempre di Bressanon e di Bolzano sono Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, che hanno completato l’opera prendendosi anche l’oro nella gara di coppia maschile. Il tutto suggellato dal bronzo odierno. Oltre al miracolo di Brignone, al doppio oro di Lollobrigida e alla curling-mania, queste Olimpiadi di Milano-Cortina lasceranno tra i ricordi degli italiani anche le gioie dello slittino.