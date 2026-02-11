Un altro medico sospeso per il caso del cuore “bruciato” impiantato a un bimbo di 2 anni e 3 mesi all’ospedale Monaldi di Napoli. Il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, informa inoltre che sono tre – e non due – i medici sospesi dall’attività trapiantologica (un primario ed il suo assistente nell’equipe chirurgica che ha trapiantato il cuore “bruciato” al bambino). È stata infatti sospesa anche la direttrice del reparto di cardiochirurgia e trapianti dell’ospedale Monaldi di Napoli, nell’ambito degli accertamenti sulla vicenda. “La situazione è assai complessa, anche se arrivasse il cuore, i medici che dovrebbero eseguire l’impianto sono al momento sospesi, il bambino non può essere trasferito, è un momento particolare“, aggiunge il legale, che attende la cartella medica del paziente: “Questa mattina ho saputo dai Carabinieri di Nola che se ne stanno interessando i Nas”, rivela il legale, aggiungendo: “C’è solo la speranza che arrivi il cuore, non prevale la rabbia. La mamma del bambino, che è affianco a me ora, mi sta sorprendendo, sta solo sperando che arrivi l’organo, non c’è spazio per il rancore”. Il bambino resta ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva, attaccato ad un macchinario per il pompaggio del sangue.

L’ospedale ha diffuso una in cui si “precisa che tali provvedimenti sono conseguenti alla sospensione del percorso di trapianto pediatrico. La sospensione del programma comporta, infatti, l’esigenza di sospendere gli incarichi di responsabilità relativi alle diverse fasi in cui il processo trapiantologico si articola. Si tratta, in altri termini, di provvedimenti necessari ed esclusivamente legati a esigenze organizzative connesse alla temporanea interruzione del percorso. Sarà l’autorità giudiziaria a ricostruire puntualmente la sequenza degli eventi e ad accertare eventuali responsabilità, valutando i diversi passaggi operativi e decisionali che hanno caratterizzato la vicenda”

“Mio figlio aveva una vita quasi normale, seguiva una cura farmacologica, giocava, mangiava regolarmente. Era a casa con noi. Poi, è arrivata la chiamata per il trapianto: adesso è ricoverato da settimane in coma farmacologico e rischia la vita”. Sono le parole della madre del piccolo di 2 anni e 3 mesi sottoposto a un trapianto di cuore “bruciato” a causa di un errore nella delicata e complessa procedura di trasporto dopo l’espianto avvenuto a Bolzano. Il piccolo, affetto da una grave malformazione cardiaca, era in cura all’ospedale Monaldi di Napoli dove il 23 dicembre era stato convocato per l’intervento atteso da tempo.

“La cosa peggiore è che abbiamo saputo da giornali e tv quel che era accaduto – racconta la madre – in ospedale ci avevano semplicemente riferito che il trapianto non aveva avuto un esito positivo. Invece, ora sappiamo che hanno trapiantato un cuore che non funzionava”. A rivelare quello che era accaduto è stato il quotidiano Il Mattino. La famiglia, assistita dall’avvocato Francesco Petruzzi, aveva già presentato un denuncia per lesioni colpose gravissime, ma solo venerdì 6 febbraio ha scoperto quello che è avvenuto. In queste ore, presenteranno un’integrazione con nuovi documenti, certificati e dettagli. I carabinieri hanno già acquisito la cartella clinica di circa 1000 pagine e altri documenti, e alcuni testimoni sono stati ascoltati.

Sia la Procura di Napoli che quella di Bolzano stanno indagando per verificare eventuali responsabilità. Gli investigatori si concentrano su due aspetti principali: il trasporto del cuore, che ha causato danni irreparabili a causa dell’utilizzo di ghiaccio secco, e l’operato dei medici del Monaldi. L’azienda sanitaria, da parte sua, ha espresso vicinanza e solidarietà alla famiglia e ha dichiarato che “faremo di tutto per ricostruire l’intero percorso e individuare eventuali responsabilità”. Nelle ultime ore sono state prese due decisioni nell’ambito dell’inchiesta interna: i due chirurghi che hanno operato il bambino sono stati sospesi dall’attività di trapianto, pur rimanendo regolarmente in servizio all’ospedale Monaldi.

Inoltre, l’azienda ospedaliera ha deciso di sospendere cautelativamente le nuove candidature per trapianti pediatrici in attesa degli approfondimenti necessari per verificare se le procedure sono state seguite correttamente. L’ospedale Monaldi, uno dei centri principali in Campania per i trapianti, ha registrato un aumento delle operazioni, con un incremento del 46% per quanto riguarda i trapianti di fegato, e un aumento anche nel numero di trapianti di cuore, passati da 20 a 24 nel 2025. Nel frattempo la vita del bambino è appesa a un filo. Il suo nome è ancora nella lista europea per il trapianto, ma difficilmente potrà ricevere un altro organo.