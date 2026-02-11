Péter Magyar, principale sfidante del premier ungherese Viktor Orbán alle prossime elezioni parlamentari del 12 aprile, ha dichiarato di credere che alcuni esponenti filogovernativi stiano pianificando di pubblicare un filmato che lo vede in “una situazione intima” con un’ex compagna allo scopo di screditarlo in vista delle urne. “Da tempo ricattano e minacciano con registrazioni video e diffamazioni, e sembra che in occasione dell’anniversario daranno il via a una campagna di tipo russo, finora ritenuta impensabile”, ha scritto su X Magyar, capo del partito di centro-destra Tisza ed ex alleato di Orbán.

“Oggi (ieri, ndr) hanno inviato a molti giornalisti un link che mostra una stanza ripresa da una telecamera. Immagino che abbiano intenzione di rendere pubblica una registrazione, forse falsificata, realizzata con strumenti dei servizi segreti, in cui si vedono me e la mia allora fidanzata in un momento di intimità”, prosegue. “Sì, sono un uomo di 45 anni e ho una vita sessuale. Con una partner adulta. Ho tre figli minorenni, che ovviamente non interessano a questo potere ‘amico della famiglia’”, continua Magyar, “ma è bene che tutti sappiano che né finora né d’ora in poi cederò a nessun ricatto”.

“Cari vigliacchi di Fidesz (il partito di Orbán, ndr), tirate fuori tutto quello che volete, falsificate a vostro piacimento, io non cederò né al ricatto né alle minacce”, conclude il post, “né alla mafia politico-economica ungherese, né ai membri della rete internazionale che la sostiene. L’Ungheria non è in vendita, non c’è prezzo per cui tradirei i miei connazionali”.

La notizia è apparsa sul sito vadhajtasok.hu, collegato al partito del premier. “Il nostro portale ha appreso che qualcuno ha lanciato il dominio radnaimark.hu e che una stanza è attualmente piena di lenzuola spiegazzate“, si legge nell’articolo in cui compare anche un link che porta a una pagina in cui c’è solo la foto di una stanza da letto ripresa dall’alto. “Si vocifera da tempo – continua l’articolo – che Peter avesse una cotta per Mark, ma tra loro c’era anche una donna“. Il “Mark” in questione sarebbe Márk Radnai, vicepresidente di Tisza, il quale ieri ha dichiarato al sito 444.hu di aver sentito parlare di tentativi di collegarlo a una relazione omosessuale., spiegando che l’affermazione è infondata. “Aspettiamo i dettagli, vi informeremo sui nuovi contenuti non appena la pagina radnaimark.hu sarà aggiornata”, conclude l’articolo di vadhajtasok.hu.