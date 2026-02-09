Non conta solo la lunghezza, ma anche lo stile: le regole del salto con gli sci, disciplina iconica dei Giochi

È la disciplina più longeva dei Giochi Olimpici invernali. È possibile allenarla anche senza neve. Ed è stata al centro di recenti controversie su presunti trucchi per gonfiare la tuta nella zona inguinale per volare più lontano. Inserita nella prima edizione di Chamonix 1924, anche a Milano-Cortina il salto con gli sci è senza dubbio lo sport più iconico delle Olimpiadi. Esercizio nordico per eccellenza, per ottenere il massimo del punteggio serve un atterraggio “Telemark”. Ovvero la tecnica che consente all’atleta di combinare l’arrivo perfetto posizionando un piede davanti all’altro. Scendere lungo la rampa diventa un vero e proprio esercizio di tecnica, coraggio e stile.

Come funziona il salto con gli sci: il punteggio

Tutti viene deciso in quattro atti: c’è la rincorsa (detta “Inrun”), lo stacco (il “take-off”) fondamentale per la spinta, il volo vero e proprio e – come detto – l’atterraggio. Il margine di errore è pari a zero: vinche chi non sbaglia praticamente nulla. La distanza effettiva percorsa in aria può variare dai 90/100 metri ai 200 metri e oltre (è il caso dello “ski flying”). Non solo la lunghezza del salto. Per ottenere il risultato migliore possibile anche lo stile dell’esecuzione fa la differenza. Il punteggio complessivo infatti si basa sulle due componenti: la distanza e lo stile del salto. I punti di distanza si basano sul punto K (punto di costruzione) della collina. Un saltatore che raggiunge il punto K riceve 60 punti. Per ogni metro in meno o in più, vengono sottratti o aggiunti 1,8 punti. I punti stile vengono assegnati da cinque giudici, eliminando il punteggio più alto e quello più basso. A un salto con stile perfetto vengono assegnati 20 punti, quindi il massimo punteggio di stile che un atleta può ottenere è di 60 punti. La valutazione si basa su volo, atterraggio e outrun, la parte finale dopo l’atterraggio. Braccia, gambe e sci non devono muoversi troppo durante il volo, l’atterraggio deve essere fluido e completato appunto in posizione di “Telemark”. Esiste inoltre un sistema di compensazione del vento, che adegua il punteggio, per garantire una competizione equa.

Gli eventi a Milano-Cortina

Le competizioni a Milano-Cortina 2026 – che verranno disputate in Val di Fiemme – si articoleranno in sei eventi, tra uomini e donne: individuale trampolino piccolo donne, individuale trampolino grande donne, individuale trampolino piccolo uomini, individuale trampolino grande uomini, super team uomini e gara a squadre mista.

I due tipi di trampolino

Il trampolino normale (Normal Hill) è il banco di prova più tecnico e rigoroso della disciplina. Oltre la distanza, qui conta soprattutto la perfezione del gesto. Il trampolino più lungo, invece, (Large Hill) è sinonimo di spettacolarità. Qui l’atleta fluttua nell’aria per più tempo con la possibilità di raggiungere distanze da record.

Ancora oggi, il primato mondiale appartiene all’austriaco Stefan Kraft, che nel 2017 a Vikersund è rimasto in volo per 253,5 metri. In pochi sanno, però, che esiste una prestazione ancora migliore. Nell’aprile 2024, infatti, il giapponese Ryōyū Kobayashi ha volato per 291 metri su un trampolino gigante. Il suo salto, però, non è stato omologato dalla FIS perché l’evento RedBull – a cui aveva preso parte – non rientrava in una competizione ufficiale con standard regolamentati. In Val Di Fiemme è tempo di riscrivere la storia?