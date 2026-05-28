Nuova stagione, vecchi problemi: anche i prossimi campionati cominciano già stravolti. Sanzionate Juve Stabia, Crotone, Trapani e Siracusa. Ed è solo l'inizio

Ormai è un must dei campionati italiani: anche la prossima stagione di Serie B e di Serie C comincerà con le classifiche modificate dalle penalizzazioni. In attesa di ulteriori sviluppi, che potrebbero portare anche a scenari peggiori, ma anche questi tristemente frequenti. Il Tribunale Federale Nazionale ha infatti sanzionato quattro società con ammende e punti di penalizzazione – da scontare nella prima stagione sportiva utile successiva alla presente – per una serie di violazioni di natura amministrativa.

Si parte dalla Serie B: 2 punti di penalizzazione per la Juve Stabia, appena uscita sconfitta dalla semifinale dei playoff promozione. Poi si passa alla Serie C: 6 punti per il Crotone, 5 punti e 1.500 euro di ammenda per il Trapani e 7 punti per il Siracusa. I club erano stati deferiti a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. Per i due club siciliani, però, il futuro è una grandissima incognita.

Il Tribunale Federale Nazionale ha inoltre dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti della Ternana, a seguito della revoca dell’affiliazione, e ha rinviato al 4 giugno la trattazione del deferimento a carico della Triestina. Altri stravolgimenti sono in arrivo.