De Laurentiis ha sciolto le riserve e ha scelto il tecnico livornese per raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Un segnale chiaro

Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Manca ancora l’ufficialità, ma Aurelio De Laurentiis ha sciolto le riserve e ha scelto il tecnico livornese per raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Un segnale chiaro: niente priorità al bel gioco, avanti tutta con il pragmatismo. Alla Juventus, più di un decennio fa, Allegri prese il posto di Conte e aprì un ciclo da cinque scudetti consecutivi. De Laurentiis spera che la storia possa ripetersi anche all’ombra del Vesuvio.

L’accordo tra Allegri e il Napoli è stato raggiunto sulla base di un contratto biennale da circa 5 milioni a stagione più bonus, con opzione per un terzo anno. Prima della firma definitiva resta da sistemare la risoluzione del contratto che lega ancora il tecnico al Milan, ma i legali sono già al lavoro e la fumata bianca è attesa nei prossimi giorni.

De Laurentiis ha puntato su Allegri per diversi motivi. Il presidente azzurro voleva un allenatore capace di gestire una rosa considerata di alto livello e pronta a lottare per vincere subito. In questo senso, l’esperienza del livornese ha pesato più di ogni altra valutazione: sei scudetti conquistati tra Milan e Juventus, due finali di Champions League. Quest’ultimo è un aspetto da non sottovalutare: il presidente del Napoli vuole finalmente fare bene anche in Europa.

Decisivo anche il rapporto con il direttore sportivo Giovanni Manna, che conosce Allegri dai tempi della Juventus. I due hanno lavorato insieme a Torino e il ds azzurro ha spinto con forza per ricomporre a Napoli un binomio che considera vincente. De Laurentiis, inoltre, non ha mai nascosto la propria stima per Allegri: già un anno fa, quando il futuro di Conte era in bilico, il patron azzurro aveva pensato a lui come possibile alternativa.

Fino alle ultime ore è rimasto aperto il ballottaggio con Vincenzo Italiano. L’allenatore, dopo l’incontro con De Laurentiis a Roma, aveva anche risolto consensualmente il contratto con il Bologna, convinto di poter diventare il nuovo tecnico azzurro. Ma il presidente del Napoli ha scelto Allegri, considerandolo il profilo ideale per guidare una squadra chiamata a confermarsi ai vertici anche nella stagione del centenario del club. Per Allegri si tratta di una ripartenza importante dopo settimane complicate e dopo gli addii turbolenti vissuti con Juventus e Milan. Forse l’ultima occasione per rilanciarsi dopo anni di corto muso senza risultati.