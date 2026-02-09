Il mondo FQ

Assalto a furgone portavalori sulla Lecce-Brindisi, l’esplosione del veicolo e il blitz in diretta – Video

Un furgone portavalori è stato assaltato questa mattina sulla statale 613 la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all’altezza di Tuturano. Secondo le prime notizie, c’è stato un conflitto a fuoco con i carabinieri. Al momento non risulta che ci siano feriti.
Il furgone assaltato è dell’azienda Btv, Battistolli. I malviventi hanno posizionato di traverso alla carreggiata un mezzo incendiandolo, costringendo così il portavalori a fermarsi. Al momento la strada è bloccata. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Nel video, il momento dell’assalto in diretta, con l’esplosione del furgone.

A seguito dell’assalto al portavalori, è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 613 Brindisi-Lecce, dal km 8,300 al km 12,800 a San Pietro Vernotico (Brindisi). Lo comunica Anas, informando che è stato istituito un percorso alternativo sulla ex Statale 16. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità – ha sapere Anas – e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

