“Il Comitato del Sì per il referendum sulla giustizia dice che i violenti di Torino votano No? Oggi veramente è arrivata una nota dei neofascisti di Casa Pound, che dicono che votano Sì. E lo slogan è “Falli piangere, vota Sì”. Quindi, mi sembra che quelli che votano Sì non siano ben accompagnati“. Sono le parole pronunciate a Dimartedì (La7) dalla segretaria del Pd Elly Schlein, commentando la card social che è stata diffusa Comitato “Sì Riforma” e che collegava i responsabili dell’aggressione a poliziotto negli scontri di Torino al fronte del No al referendum.

Schlein osserva: “Questa è la dimostrazione di come questo utilizzo sia del tutto strumentale. Davanti a fatti gravi le istituzioni devono unire e non dividere”.

La leader del Pd commenta poi un montaggio che unisce le dichiarazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio, della senatrice e responsabile Giustizia della Lega Giulia Bongiorno e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Se il Guardiasigilli e la parlamentare leghista smentiscono che la riforma Nordio renda la giustizia più veloce ed efficiente, Meloni dice il contrario.

Schlein commenta sorridendo: “Si mettessero d’accordo tra di loro, le persone non si fanno prendere in giro. Questa riforma, lo dice Nordio, non renderà più efficiente la giustizia per i cittadini italiani, non renderà più veloci i processi, non assumerà 12mila precari della giustizia che il governo rischia di lasciare a casa da giugno. Allora a chi serve questa riforma? L’ha detto molto chiaramente Meloni – spiega – quando la Corte dei Conti ha bocciato il ponte sullo Stretto di Messina. Meloni ha detto: questa è una intollerabile invadenza, adesso vi facciamo vedere chi comanda. Questa riforma è voluta da un potere che vuole le mani libere e pensa che prendere un voto in più alle elezioni li legittimi a non essere mai giudicati“.

E aggiunge: “Questa è una riforma che non serve ai cittadini. Difendere la Costituzione serve ai cittadini, perché l’indipendenza della magistratura è a vantaggio di chi da solo non ha voce, non ha soldi e non ha potere per far valere le proprie ragioni. Sbaglia chi pensa che sia un referendum sui magistrati, è un referendum sui diritti di tutti e tutte noi come cittadini – conclude – La magistratura è indipendente proprio a garanzia di chi altrimenti non può far valere la sua voce anche davanti agli abusi del potere. L’indipendenza della magistratura è un valore costituzionale da difendere a tutela di tutti i cittadini”.