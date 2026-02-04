Anche il profilo ufficiale del partito di Meloni tira in ballo la separazione delle carriere: ma il pm aveva chiesto il carcere e il gip ha deciso diversamente. Pochi giorni fa il surreale post del Comitato "Sì Riforma"

Riecco tutta la destra cavalcare la scarcerazione dei manifestanti arrestati per gli scontri al corteo a Torino per rilanciare la campagna del Sì al Referendum sulla giustizia. Una vera e propria fake news, considerando i fatti e quanto previsto dalle norme (che i magistrati sono obbligati ad applicare). Già nei giorni scorsi, sempre sulla manifestazione per Askatasuna, c’era stato un surreale post del Comitato “Sì Riforma”: “Chi ha pestato il poliziotto vota No al referendum”, si leggeva. Adesso, invece, è il turno di Fratelli d’Italia che, con un post sul suo profilo social ufficiale, pubblica un titolo dell’Ansa: “Scontri a Torino: gip, due liberi con obbligo di firma” e poi la grafica “Sì, per fermare questo scempio“. Matteo Salvini rilancia: “Già a piede libero. Vergogna. Votare Sì al referendum sulla Giustizia è un dovere morale“. Sulla stessa falsariga l’intervento dell’azzurro Maurizio Gasparri. In pratica, secondo i partiti di governo, con la riforma Nordio tutto questo non accadrà più. Ma è così? Assolutamente no.

La decisione del gip e la richiesta del pm

Basta considerare un aspetto non certo irrilevante: la procura aveva chiesto la misura cautelare in carcere, mentre il giudice per le indagini preliminari ha valutato e deciso diversamente. La vicenda riguarda i tre arrestati per gli scontri avvenuti il 31 gennaio scorso al termine della manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna: il gip ha deciso per due di loro (un 35enne e un 31enne accusati di resistenza a pubblico ufficiale) la scarcerazione e ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Un terzo manifestante – il 22enne ritenuto uno dei componenti del gruppo che avrebbe aggredito l’agente Alessandro Calista – è finito invece agli arresti domiciliari. Quest’ultimo è accusato anche di concorso in lesioni personali aggravate e rapina. Quindi gip e pm, come spesso accade, hanno anche in questo caso preso delle decisioni differenti. Aspetto che dimostra come le funzioni in Italia siano già ben distinte. Utilizzare questa vicenda per spingere sul Sì alla riforma sulla separazione delle carriere è alquanto illogico.

La scelta delle misure cautelari

Ma magari in qualche passaggio della riforma Nordio è previsto che in casi come questo gli indagati non potranno essere più scarcerati? Assolutamente no. L’eventuale entrata in vigore delle nuove norme non cambierebbe nulla. In caso di arresto, come attualmente previsto, la procura richiede la convalida al gip, che fissa un’udienza e poi decide sulla legittimità dell’arresto e su eventuali misure cautelari. Per decidere sulla loro applicazione devono sussistere gravi indizi di colpevolezza ed essere concrete e attuali le esigenze cautelari: quindi almeno uno tra rischio di inquinamento probatorio, pericolo di fuga o reiterazione dei reati. Ma quale scegliere tra le misure cautelari, che vanno dal carcere all’obbligo di firma o divieto di dimora? Lo dice l’articolo 275 del Codice di procedura penale: va valutato caso per caso, “ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata”, tenendo conto che “non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena“. Niente carcere anche se “il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni“. Vige anche il principio di adeguatezza, cioè dovrà essere scelta la misura meno gravosa per l’imputato tra quelle idonee a fronteggiare le esigenze ravvisate. I due scarcerati con obbligo di firma sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, un reato che prevede – in caso di condanna – una pena da un minimo di sei mesi a un massimo di cinque anni. Ma l’obbligo di firma è adeguato? Questo lo deve decidere il gip. Solo per completezza, nel gennaio del 2025 la Corte di Cassazione ha annullato una misura cautelare di divieto di dimora a una persona accusata di concorso in resistenza a pubblico ufficiale, ritenendola sproporzionata rispetto alla condotta contestata.

La posizione di Nordio sul carcere preventivo

Ma quindi la destra vorrebbe comunque tutti gli indagati in carcere? Non proprio. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio continua a contestare che in Italia c’è un uso, a suo avviso, eccessivo di custodia cautelare in carcere: “Noi abbiamo intenzione di intervenire per limitare il più possibile la carcerazione preventiva in ossequio alla presunzione di innocenza“, sottolinea. Lo stesso ministro che ha introdotto l‘interrogatorio preventivo prima dell’arresto. L’effetto di questa norma è che in questi anni decine di presunti criminali si sono dati alla fuga, o peggio, scoprendo dalle carte chi li aveva denunciati, hanno minacciato i testimoni: l’ultimo caso raccontato dal Fatto riguarda un’indagine per traffico di droga a Bergamo.

Gli altri casi

Comunque sia, almeno per i manifestanti accusati di resistenza a pubblico ufficiale il governo pretende il carcere. Il capogruppo di Forza Italia Gasparri, per il caso di Askatasuna, rispolvera il concetto di toghe politicizzate: “Questo è un ulteriore episodio di uso politico della giustizia. È una vergogna”, dichiara. Ma decisioni simili in realtà sono state prese spesso da tanti giudici, anche quando non riguardano manifestazioni politiche. Ad esempio per gli scontri tra tifosi prima di Bologna-Celtic del 22 gennaio un tifoso scozzese è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale aggravata: il giorno dopo l’arresto è stato convalidato ma è stata emessa la misura del divieto dimora. Un esempio recente di tanti altri che potrebbero essere elencati. Un’ennesima conferma che in questa vicenda la separazione delle carriere non c’entra nulla e che la riforma di Nordio non cambierà niente.