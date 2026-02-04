La giudice - che ha disposto i domiciliari per il presunto aggressore di un poliziotto - ha anche fatto cenno alla "brutale aggressione" subito da una troupe della Rai

Quella avvenuta a Torino il 31 gennaio è stata una vera e propria “guerriglia urbana” preceduta da un’azione “evidentemente preordinata e organizzata” da parte di una frangia dei manifestanti pro Askatasuna. Lo scrive la giudice per le indagini preliminari, Irene Giani, nelle diverse ordinanze con cui si è pronunciata sulla posizione delle tre persone arrestate. La giudice – che ha disposto i domiciliari per il presunto aggressore di un poliziotto – ha anche fatto cenno alla “brutale aggressione” subito da una troupe della Rai.