Trasferte vietate fino al 23 marzo, ma è esclusa Milan–Inter, dove – essendo un derby – non ci saranno movimenti di tifoserie. Questa la decisione del ministro dell’Interno nei confronti dell’Inter dopo il caso del petardo lanciato in campo vicino a Emil Audero, portiere della Cremonese durante il match appunto tra i nerazzurri e la formazione allenata da Davide Nicola. “A seguito dei gravi disordini che si sono verificati nel corso dell’incontro di Serie A che si è disputato a Cremona il 1 febbraio 2026, il ministro dell’Interno ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo 2026, nonché il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia“, si legge nel provvedimento, che “è finalizzato a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive”.

Da questa misura rimane escluso però il derby dell’8 marzo tra Milan e Inter, visto che essendo entrambe le squadre milanesi, non ci saranno movimenti di tifoserie. Decisione del ministro dell’Interno da non confondere dalla giustizia sportiva. Il giudice sportivo infatti si esporrà dopo la fine della 23esima giornata di Serie A, che si concluderà questa sera con il match tra Bologna e Milan. Molto probabile l’arrivo di una pesante multa per l’Inter, più difficile pensare all’ipotesi di chiusura di settori di San Siro, anche in virtù del provvedimento del Viminale, anche se i due organi e le rispettive decisioni rimangono indipendenti.

I fatti in questione riguardando quanto accaduto al 48esimo del secondo tempo, quando dal settore ospiti è arrivato un petardo, lanciato da un tifoso dell’Inter poi individuato ed espulso dal club di appartenenza. Audero è subito caduto a terra, stordito e con problemi all’orecchio e al ginocchio, come poi da lui stesso spiegato.