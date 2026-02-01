Audero colpito da un petardo in Cremonese-Inter, Marotta: “Gesto insulso e clamoroso”. Cosa rischia il club nerazzurro

L’Inter vince 0-2 in casa della Cremonese, mantiene la testa della classifica e vola a +8 sul Milan, che giocherà martedì sul campo del Bologna. A macchiare però una serata positiva per i nerazzurri è stato quanto accaduto nel secondo tempo della gara, al 49esimo: dal settore ospiti è infatti arrivato in campo un petardo accanto alla porta di Emil Audero, portiere della Cremonese, che è subito finito a terra stordito. Il match è stato sospeso per circa 3 minuti, poi Audero – che in un primo momento ha spiegato all’arbitro di avere problemi di udito in un orecchio – si è rialzato e tutto è ripreso normalmente.

Sul caso però sono tornati nel post gara sia Giuseppe Marotta a Sky Sport che il capitano dell’Inter Lautaro Martinez a Dazn. “Condanniamo nel modo più sentito questo gesto insulso e clamoroso“, ha spiegato Marotta. “Ringraziamo Audero per la sua professionalità, grazie alla quale la partita è potuta arrivare fino alla fine. Lo sport ha valori veramente lontani da quello che abbiamo potuto vedere. Le autorità stanno facendo le indagini per un gesto isolato“, ha concluso il presidente dell’Inter. “Chiediamo scusa ad Audero e a tutti i tifosi della Cremonese. Queste cose non devono succedere“, ha ribadito invece il capitano Lautaro Martinez.

Cosa rischia l’Inter

In tanti adesso si stanno chiedendo cosa rischia l’Inter dopo il lancio del petardo dal settore ospiti. A esporsi sull’argomento per primo è stato Luca Marelli, ex arbitro e oggi commentatore degli episodi arbitrali a Dazn: “L’Inter rischia una multa molto salata. Ma rischia anche la curva in termini di limitazioni nell’affluenza. Il Giudice Sportivo dovrà valutare i referti. L’episodio è grave e quindi ci sarà una multa salata e forse sanzioni aggiuntive come limitazioni al settore. Lo stadio chiuso è ipotesi marginale se non c’è già diffida”. Tradotto: la multa arriverà senza alcun dubbio, ma c’è il rischio chiusura curva. E la prossima partita in casa è Inter-Juventus.