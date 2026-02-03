Un grande countdown segna anche i secondi che mancano alla cerimonia d’apertura: i preparativi sono in fermento, ma l'atmosfera è ancora tiepida

Nonostante il megastore, i grandi annunci e le indicazioni nei corridoi della metro, in città non si sente ancora l’attesa delle grandi occasioni: tra pochi giorni, il 6 febbraio, cominciano le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Che sia con la linea gialla o la rossa, una volta raggiunta Piazza del Duomo con i mezzi – o a piedi – è impossibile non notare qualcosa di nuovo. Il centro ha un colore diverso dal solito: le prime installazioni create ad hoc per l’evento globale più importante degli ultimi anni sono accessibili, ma non gradite da tutti: “Questo evento non si dovrebbe nemmeno fare”, dicono alcuni passanti.

Di fianco al Museo del Novecento un grande countdown segna il numero dei giorni (delle ore, dei minuti e dei secondi) che mancano alla cerimonia d’apertura. Corso Vittorio Emanuele, proprio a pochi passi dal Duomo, è addobbato con alcune luminarie a forma di bob e di atleti sugli sci. Fuori dal Castello Sforzesco è quasi pronto il padiglione “Alibaba” (colosso cinese dell’e-commerce e primo partner cinese nella storia delle Olimpiadi), mentre Piazza Gae Aulenti per ora rimane anonima. E la zona della stazione Centrale è ancora in fase di allestimento.

I Giochi Olimpici 2026 non sono mai stati così vicini, ma Milano è davvero pronta? Mentre la città si prepara per l’evento mondiale più importante degli ultimi anni, l’atmosfera deve ancora scaldarsi. La domanda sorge spontanea: la gente è davvero interessata a questo evento? Intanto il centro e le zone più caratteristiche si vestono il più velocemente possibile per l’occasione. Il conto alla rovescia per Milano-Cortina è iniziato.