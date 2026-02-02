“Si vogliono azzerare e sostituire tutti i pini di Roma perché pericolosi? Bene allora, che si faccia anche un divieto di circolazione per le auto, che con la libertà di spostamento ci regalano anche un numero elevatissimo di morti e gravi danni alla salute, oltre che economici, basti pensare a quanto pagato dalle assicurazioni”. Mario Bencivenni – docente a contratto alla Scuola di specializzazione in restauro dei giardini storici e del paesaggio della Facoltà di Architettura alla Sapienza di Roma e referente verde urbano di Italia Nostra Firenze – definisce “assurda” l’ipotesi ventilata dall’assessora al Comune di Roma Sabrina Alfonsi e dopo l’altro crollo di ieri, in via dei Fori Imperiali, che ha causato il ferimento di tre persone. “Il problema”, continua, “non sono tanto i cambiamenti climatici, ma quelli culturali, l’abdicazione che stiamo facendo alla cura, alla manutenzione e alla conservazione delle cose che ci circondano, in primis degli alberi, cioè dell’elemento primario di un bene comune come il verde urbano”.

Professore, perché sostituire i pini non ha senso?

Quello che mi sorprende è che negli articoli usciti sul tema non ci si preoccupi di collegare minimamente i dati quantitativi delle cose che si dicono. Di fronte al dato totale di 51.000 pini a Roma, una cifra alta, gli interventi sulle alberature a causa del forte maltempo dei giorni passati assommano a 71. Anche ammesso che riguardino tutti i pini rispetto al numero totale di 51.000 la cifra costituisce una percentuale ridicola in termini statistici e non giustifica nessun abbattimento generalizzato e di proporzioni che configurerebbero una vera strage o meglio “specicido”. Come dicevo, allora bisognerebbe abbattere le macchine.

Si farà un tavolo tecnico con tutte le parti, ha detto l’assessora.

Mi sembra una proposta sensata e buona, ma che sia un vero tavolo tecnico, cioè dove si valuti prima di procedere a un progetto di sostituzione di questo tipo con nuove specie. E si faccia dunque una stima basata su modelli descritti ormai in tanta letteratura di arboricoltura del valore ornamentale, ecosistemico e climatico di una pianta giovane e di una pianta matura.

Cosa significa, in particolare?

Devono fornire stime su cosa vuol dire sostituire 51.000 piante adulte con 51.000 o più piante giovani, e che siano stime verificabili. Invece parlano solo vagamente di pericolo o di rischio, il che conferma che il problema è culturale, e di una informazione “tossica” che genera paura e il timore di danni verso chi ci dà la vita. Si sta infatti progressivamente distruggendo una cultura antica di rispetto e di venerazione del mondo vegetale, che ci dà la vita sulla Terra. Ancor più grave è che questa deriva che ormai tende a criminalizzare il pino domestico, che purtroppo dilaga in tutta la nostra penisola, abbia come focolai principali città come Ravenna e Roma. Le faccio un esempio.

Prego.

Il 9 ottobre scorso ho partecipato al simposio “Declinare Roma 2025” nell’ambito di un importante progetto promosso dalla facoltà di Architettura e dall’Amministrazione capitolina. Ebbene, alla tavola rotonda sul verde urbano di Roma a cui ho partecipato come relatore, mi sono ritrovato in grande solitudine a sostenere che il verde urbano non è un’infrastruttura urbanistica e basta, ma è un bene culturale sotto il profilo storico, artistico, ambientale e paesaggistico, che non si tratta di opera di forestazione, ma di giardinaggio. E che la figura essenziale per la realizzazione, conservazione e incremento del verde urbano sono i tecnici giardinieri/orticultori. Allora sarebbe bene che il sindaco di Roma e l’assessora all’Ambiente dicessero quanti tecnici giardinieri interni del Comune assistono e curano quotidianamente questi 51.000 pini: credo che la cifra si stia riducendo e che si ricorra soprattutto all’esternalizzazione e alla cura mordi e fuggi. La cura continua nel tempo e nello spazio del verde urbano è l’unica strada per avere oltre ai benefici vitali anche sicurezza dalle nostre alberature.

Una strada sciagurata, dunque, quella della possibile sostituzione in massa, seppure progressiva?

Sì, ci stiamo letteralmente suicidando. Coloro che presentano le alberature come un pericolo invece che una risorsa sono persone nocive ai beni comuni. Ripeto, in conclusione, che è assurdo e inaccettabile che, per esempio a Firenze, nei nostri contro progetti per contrastare abbattimenti e nuove piantagioni la nostra associazione ambientalista – assieme a tanti comitati di cittadinanza attiva – quantifica, senza mai essere smentita, il danno in termini di valori ornamentali, ecosistemici e di aumento delle temperature. Gli amministratori pubblici invece non danno mai una stima ma solo autocertificazioni sulla necessità, e positività dei loro interventi. Ma senza una valutazione concreta basata sui numeri si rischiano interventi con risultati catastrofici. Occorre fermare subito questa deriva.