Tre feriti a Roma dopo la caduta di un pino nei Fori Imperiali. Area messa in sicurezza
Tre persone sono rimaste lievemente ferite dopo la caduta di un albero ad alto fusto avvenuto intorno alle 13.30 di domenica 1 febbraio a Roma in via dei Fori Imperiali all’altezza del Foro Traiano. I feriti sono stati trasportati dal 118 in ospedale. I vigili del fuoco stanno rimuovendo la chioma del pino per accertare che non vi siano altre persone coinvolte.
Le fronde del pino crollato hanno colpito i tre passanti che hanno riportato ferite non gravi. Si tratta di una 17enne italiana e due uomini stranieri di 34 e 42 anni. Gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno messo in sicurezza l’area per consentire la rimozione dell’albero che ha ostruito parzialmente la carreggiata e il passaggio pedonale. I caschi bianchi si sono quindi occupati della delimitazione della zona fino al termine delle operazioni di verifica e ripristino delle condizioni di sicurezza da parte dei vigili del fuoco e protezione civile.
Non si tratta di un episodio isolato, come sottolineano dal primo municipio della Capitale. “L’amministrazione municipale del Centro Storico, in merito alla caduta di tre pini a Fori Imperiali, esprime viva preoccupazione e per questo chiederà un nuova verifica al Dipartimento Ambiente su tutte le alberature che esistono nella zona- fa sapere l’assessore all’Ambiente del primo municipio di Roma, Stefano Marin -. Va detto, che sino dalla prima caduta il fenomeno non è stato sottovalutato e, per questo motivo, la Polizia Locale dopo aver svolto i necessari accertamenti e indagini ha trasmesso all’AG una comunicazione notizia di reato per disastro colposo. Il verificarsi di pericoli di questo tipo non è ammissibile e la scelta del Municipio di avere la massima attenzione e chiedere rigore per individuare le responsabilità di quanto accaduto va nel senso di questa esigenza”.