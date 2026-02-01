Le fronde del pino crollato hanno colpito i tre passanti che hanno riportato ferite non gravi. Si tratta di una 17enne italiana e due uomini stranieri di 34 e 42 anni

Tre persone sono rimaste lievemente ferite dopo la caduta di un albero ad alto fusto avvenuto intorno alle 13.30 di domenica 1 febbraio a Roma in via dei Fori Imperiali all’altezza del Foro Traiano. I feriti sono stati trasportati dal 118 in ospedale. I vigili del fuoco stanno rimuovendo la chioma del pino per accertare che non vi siano altre persone coinvolte.

Le fronde del pino crollato hanno colpito i tre passanti che hanno riportato ferite non gravi. Si tratta di una 17enne italiana e due uomini stranieri di 34 e 42 anni. Gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno messo in sicurezza l’area per consentire la rimozione dell’albero che ha ostruito parzialmente la carreggiata e il passaggio pedonale. I caschi bianchi si sono quindi occupati della delimitazione della zona fino al termine delle operazioni di verifica e ripristino delle condizioni di sicurezza da parte dei vigili del fuoco e protezione civile.

Non si tratta di un episodio isolato, come sottolineano dal primo municipio della Capitale. “L’amministrazione municipale del Centro Storico, in merito alla caduta di tre pini a Fori Imperiali, esprime viva preoccupazione e per questo chiederà un nuova verifica al Dipartimento Ambiente su tutte le alberature che esistono nella zona- fa sapere l’assessore all’Ambiente del primo municipio di Roma, Stefano Marin -. Va detto, che sino dalla prima caduta il fenomeno non è stato sottovalutato e, per questo motivo, la Polizia Locale dopo aver svolto i necessari accertamenti e indagini ha trasmesso all’AG una comunicazione notizia di reato per disastro colposo. Il verificarsi di pericoli di questo tipo non è ammissibile e la scelta del Municipio di avere la massima attenzione e chiedere rigore per individuare le responsabilità di quanto accaduto va nel senso di questa esigenza”.