“Dobbiamo andare via”: polizia lascia un uomo ferito e sanguinante a terra durante gli scontri a Torino

di Local Team per Il Fatto
In un altro video circolato sui social si vedono i momenti immediatamente antecedenti quando l'uomo viene soccorso da alcuni fotografi
Una persona è rimasta ferita durante la guerriglia tra antagonisti pro Askatasuna e forze di polizia su corso Regina Margherita. L’uomo ha riportato una ferita alla testa, perdendo molto sangue. Come si vede nella clip, il signore è stato inizialmente soccorso da due agenti di polizia che però, poco dopo, dicono di dover “andare via” e lo lasciano a terra, con evidenti difficoltà a rialzarsi, cosparso di sangue.

In un altro video circolato sui social si vedono i momenti immediatamente antecedenti quando l’uomo viene soccorso da alcuni fotografi che chiedono agli agenti presenti di chiamare un’ambulanza dicendo che alcuni colleghi lo hanno visto chiedere aiuto ma “l’hanno lasciato lì”.

In un successivo video, invece, si vedono altri agenti ancora scortare l’uomo sotto una pensilina, prestandogli alla fine soccorso.

