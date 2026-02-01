Il mondo FQ

Alunno delle medie minaccia i compagni con il coltello: disarmato dagli insegnanti e denunciato

di Redazione Cronaca
Una lite tra studenti è degenerata quando un 14enne ha estrato un'arma artigianale, realizzata da lui stesso. Provvidenziale l'intervento dei docenti
Una lite a scuola tra alunni. Ma a un certo punto spunta un coltello e il ragazzo che lo brandisce minaccia i compagni. E’ successo in una scuola media alle porte di Bologna. La notizia è stata riportata dal Resto del Carlino: l’episodio risale a qualche giorno fa. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri il ragazzino aveva con sé, probabilmente nell’astuccio, un coltellino artigianale, che aveva costruito da solo. La discussione tra gli studenti è degenerata rapidamente e il ragazzo ha puntato l’arma verso i compagni. Gli insegnanti sono riusciti a disarmarlo e a sequestrare il coltellino, poi hanno chiamato i Carabinieri. I militari della stazione di Borgo Panigale hanno denunciato il ragazzino per porto di coltelli. Non ha ancora compiuto quattordici anni e quindi non è imputabile.

Poche settimane fa era stato trovato un machete nello zaino di uno studente quindicenne in un istituto superiore a Budrio. In quel caso i Carabinieri avevano accompagnato il ragazzo in caserma e sequestrato l’arma.

La foto in alto è di archivio

