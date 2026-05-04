Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 11:39

Milano, frenata di emergenza di un convoglio della metro per evitare un suicidio: diversi feriti e contusi

di Redazione Cronaca
È accaduto nella stazione M1 di Cadorna alle 8.40, e subito sul posto è arrivato il 118, che ha prestato soccorso ai vari feriti e contusi, con cinque ambulanze e l'automedica
Milano, frenata di emergenza di un convoglio della metro per evitare un suicidio: diversi feriti e contusi
Icona dei commenti Commenti

Una frenata di emergenza per evitare di travolgere una persona che era sui binari ha provocato diversi feriti e contusi tra i passeggeri di un convoglio della metropolitana rossa M1 a Milano. L’incidente è avvenuto alle 8.40 nella stazione di Cadorna.

La persona si era gettata sui binari all’arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e si è salvata. Subito sul posto oltre al 118, che ha prestato soccorso ai vari feriti e contusi e che è giunto con cinque ambulanze e l’automedica, sono giunte anche Polizia Locale e Polmetro.

La circolazione della linea 1 è stata sospesa tra le fermate di Pagano e Cairoli in entrambe le direzioni e non è stato possibile cambiare a Cadorna tra la linea verde M2 e la M1.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione