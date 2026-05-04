È accaduto nella stazione M1 di Cadorna alle 8.40, e subito sul posto è arrivato il 118, che ha prestato soccorso ai vari feriti e contusi, con cinque ambulanze e l'automedica

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Una frenata di emergenza per evitare di travolgere una persona che era sui binari ha provocato diversi feriti e contusi tra i passeggeri di un convoglio della metropolitana rossa M1 a Milano. L’incidente è avvenuto alle 8.40 nella stazione di Cadorna.

La persona si era gettata sui binari all’arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e si è salvata. Subito sul posto oltre al 118, che ha prestato soccorso ai vari feriti e contusi e che è giunto con cinque ambulanze e l’automedica, sono giunte anche Polizia Locale e Polmetro.

La circolazione della linea 1 è stata sospesa tra le fermate di Pagano e Cairoli in entrambe le direzioni e non è stato possibile cambiare a Cadorna tra la linea verde M2 e la M1.