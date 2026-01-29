Il mondo FQ

Brindisi, genitori denunciano il prof: “Nostro figlio minacciato di morte”

di Redazione Cronaca
L'aggressione sarebbe avvenuta in un istituto secondario di primo grado. La famiglia ha sporto querela per i reati di minaccia, violenza privata e abuso dei mezzi di correzione. Il dirigente scolastico ha avviato indagini interne
I genitori di un adolescente hanno denunciato un suo docente per averlo spinto contro il muro e minacciato di morte. L’aggressione sarebbe avvenuta in un istituto secondario di primo grado in provincia di Brindisi. Il ragazzo frequenta la terza media e, stando alla sua versione, nell’orario scolastico è stato sgridato e percosso dall’insegnante, oltre a essere stato vittima di violenza verbale con gravi frasi come “Io ti uccido, io ti uccido”.

La famiglia è stata assistita dall’avvocato Antonello Anglani che ha suggerito agli inquirenti i reati di minaccia, violenza privata e abuso dei mezzi di correzione e disciplina. Ipotesi di reato che saranno verificate dagli inquirenti che avvieranno gli accertamenti per ricostruire l’accaduto. L’atto di querela è stato formalizzato alla polizia e non ci sono provvedimenti in vista di esecuzione.

Il preside della scuola è stato informato del caso e ha avviato delle indagini interne per fare luce della vicenda. Nella denuncia padre e madre del 14enne hanno annunciato che la loro iniziativa non è legata a eventuali fini di lucro. Se il procedimento dovesse concludersi in sede penale o civile con l’ottenimento di un risarcimento, hanno spiegato, devolverebbero la somma ad un Onlus che si occupa del supporto a ragazzi e studenti orfani.

