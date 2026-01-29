Sono ingenti i danni registrati lungo la Strada provinciale 10 in seguito alla frana che ha colpito il comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Il movimento franoso ha, infatti, interessato un lungo tratto stradale che collega il centro abitato alla città di Gela. Il manto stradale ha subito numerosi cedimenti e fratture in più punti, rendendo di fatto inagibile la strada. Le immagini dal drone girate nella mattinata di giovedì 29 gennaio.