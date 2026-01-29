Il mondo FQ

Frana a Niscemi, spaccata in più punti la strada che porta a Gela: il video dal drone

di Local Team per Il Fatto
Il movimento franoso ha causato ingenti danni alla Provinciale 10, con cedimenti che rendono la strada inagibile
Sono ingenti i danni registrati lungo la Strada provinciale 10 in seguito alla frana che ha colpito il comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Il movimento franoso ha, infatti, interessato un lungo tratto stradale che collega il centro abitato alla città di Gela. Il manto stradale ha subito numerosi cedimenti e fratture in più punti, rendendo di fatto inagibile la strada. Le immagini dal drone girate nella mattinata di giovedì 29 gennaio.

