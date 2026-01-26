Un minuto di silenzio è stato osservato ieri sera alle 19.41 nel piazzale dei Tigli a Fiumicello, alla stessa ora in cui dieci anni fa Giulio Regeni inviò il suo ultimo messaggio dal Cairo prima di essere rapito. Presente la famiglia di Regeni, assieme all’avvocata Alessandra Ballerini, con lo striscione ‘Verità per Giulio Regeni’. Il piazzale dei Tigli è stato il punto di arrivo della Camminata dei diritti, un corteo silenzioso che ha attraversato le vie del paese. In testa, una bandiera della pace portata dai bambini. Subito dopo la famiglia Regeni e, vicino a loro, il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, e la segretaria del Pd, Elly Schlein. Dopo il minuto di silenzio, con in mano le fiaccole gialle, i numerosi presenti hanno intonato Hallelujah di Leonard Cohen. Al termine, la manifestazione si è sciolta.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione