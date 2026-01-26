Un minuto di silenzio è stato osservato ieri sera alle 19.41 nel piazzale dei Tigli a Fiumicello, alla stessa ora in cui dieci anni fa Giulio Regeni inviò il suo ultimo messaggio dal Cairo prima di essere rapito. Presente la famiglia di Regeni, assieme all’avvocata Alessandra Ballerini, con lo striscione ‘Verità per Giulio Regeni’. Il piazzale dei Tigli è stato il punto di arrivo della Camminata dei diritti, un corteo silenzioso che ha attraversato le vie del paese. In testa, una bandiera della pace portata dai bambini. Subito dopo la famiglia Regeni e, vicino a loro, il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, e la segretaria del Pd, Elly Schlein. Dopo il minuto di silenzio, con in mano le fiaccole gialle, i numerosi presenti hanno intonato Hallelujah di Leonard Cohen. Al termine, la manifestazione si è sciolta.