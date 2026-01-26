Il mondo FQ

A Niscemi le case sull’orlo del precipizio dopo la frana: il video girato dal drone

Le impressionanti riprese aeree mostrano la situazione critica delle abitazioni di Niscemi dopo il cedimento del terreno
È alto il rischio di crollo per le case di Niscemi in bilico sull’orlo del baratro dopo che la gigantesca frana ha fatto collassare un’ampia porzione dell’altopiano sul quale sorge il paese. Il terreno sta continuando gradualmente a cedere alle fondamenta delle abitazioni, tanto che – come si vede dalle immagini dal drone – alcune parti degli edifici non hanno più una base di appoggio.

