Ultimo aggiornamento: 20:22

Frana a Niscemi, la Protezione civile: “Tutte le case nel raggio di 50-70 metri andranno giù. È inevitabile”

di Local Team per Il Fatto
Le parole di Salvo Cocina dopo la frana che ha messo a rischio molte abitazioni e famiglie nel comune di Niscemi
“Tutte le case che stanno in una fascia di 50-70 metri andranno giù, inevitabilmente.” Queste le parole di Salvo Cocina, della Protezione Civile Sicilia, dopo la frana che ha messo a rischio molte abitazioni e famiglie nel comune di Niscemi, in Sicilia.

