Ultimo aggiornamento: 11:47

Rotaie sospese nel vuoto tra Messina e Catania: così il ciclone Harry ha distrutto la linea ferroviaria – Le impressionanti immagini dall’alto

di Local Team per Il Fatto
Danni dopo il passaggio del ciclone: ecco uno dei punti più colpiti dalle mareggiate
Dopo il passaggio della mareggiata sulla costa ionica della Sicilia, dovuta al ciclone Harry, si sono registrati importanti danni lungo la linea ferroviaria Messina – Catania. Le rotaie ad Alì Terme sono rimaste letteralmente sospese nel vuoto: il terreno, infatti, ha ceduto in diversi punti a causa delle onde. Ecco le immagini girate con il drone.

