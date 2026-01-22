Dopo l’ondata di maltempo e il passaggio del ciclone Harry che nei giorni scorsi ha investito la costiera jonica, in Sicilia e in particolare a Catania si fa la conta dei danni. Nel borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti, in provincia di Catania, la mareggiata ha distrutto il ristorante Andrews, storico locale sulla spiaggetta locale. “Il locale è devastato ed è tutto distrutto, i danni non si possono quantificare perché sono ingenti” ha raccontato il titolare Luca Faro. “Bisogna rifare un locale nuovo. La grande fortuna è che nessuno si è fatto male. Confido nelle istituzioni affinché possano aiutarci perché le somme sono importanti, ma la cosa più importante è che nessuno si sia fatto male e che nessuno sia morto”.