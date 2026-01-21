Australian Open, Sinner e il derby Musetti-Sonego ma non solo: quando giocano gli italiani e dove vederli | Il programma di giovedì

Dopo la vittoria di Jasmine Paolini nella mattinata di mercoledì, l’Italia del tennis sarà ancora protagonista agli Australian Open anche giovedì 22 gennaio, con ben cinque italiani in campo nel tabellone maschile. Occhi puntati ovviamente su Jannik Sinner, che affronterà James Duckworth – numero 88 del ranking Atp – nel secondo turno dello Slam australiano. Il numero due al mondo arriva dalla comoda vittoria contro Gaston al primo turno, con il francese che si è ritirato per un problema fisico quando era sotto per due set a zero.

Sarà però anche la giornata del derby tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, tra le sfide più attese del secondo turno nella notte tra il 21 e il 22 gennaio. In campo anche Francesco Maestrelli – che ha vinto all’esordio assoluto in uno slam – e Luciano Darderi (che al primo turno ha vinto in tre set ma con qualche problemino), rispettivamente contro Novak Djokovic e Sebastian Baez.

Sinner-Duckworth, i precedenti

Jannik Sinner e James Duckworth si scontreranno per la quarta volta in carriera. Sono infatti tre i precedenti tra i due tennisti e sorprendentemente Sinner ha vinto solo due dei tre match. Nel 2021 infatti l’australiano ha sorpreso e sconfitto il numero due al mondo al Masters 1000 in Canada (cemento outdoor), battendolo in due set per 6-3, 6-4 al secondo turno. Fu una sfida che parecchi ricordano ancora oggi perché Sinner perse la pazienza dopo un errore, esclamando verso Duckworth: “Che ca*zo urli?”. Nel 2020 – al torneo 250 di Cologne 2 – vinse Sinner in due set su cemento indoor. L’ultimo precedente risale ancora al 2021, a Sofia ai quarti di finale: a vincere fu ancora Sinner in due set.

Dove vedere Sinner-Duckworth in tv e streaming

L’Australian Open è un’esclusiva di Warner Bros. La sfida tra Jannik Sinner e James Duckworth – prevista per giovedì 21 gennaio alle 9 italiane – così come tutto l’Australian Open sarà visibile su discovery+ e HBO Max. I canali Eurosport, dove si vedono tutte le principali partite, sono disponibili su Dazn e TimVision.

Derby Musetti-Sonego: quando giocano e dove vederlo

Il quinto giorno degli Australian Open sarà anche quello del derby italiano tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, compagni di doppio in diverse occasioni e amici. I due arrivano al match con sensazioni differenti: molto bene Sonego, che ha sconfitto agevolmente Taberner in tre set, ma non benissimo Musetti, che ha approfittato del ritiro di Collignon dopo esser stato in difficoltà per un set e mezzo. Sarà la terza volta che i due si scontreranno: nel primo precedente del 2024 vinse Musetti a Vienna in due set, mentre nel 2025 al Masters 1000 di Parigi fu Sonego a portare a casa il match vincendo in tre set. Come per Sinner, anche il match di Musetti e Sonego sarà visibile su discovery+ e HBO Max. I canali Eurosport, dove si vedono tutte le principali partite, sono disponibili su Dazn e TimVision.

Australian Open, gli italiani in campo giovedì

Nel quinto giorno del torneo saranno cinque gli italiani in campo: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego e Francesco Maestrelli. Sinner tornerà ovviamente ancora in campo sul centrale di Melbourne, la Rod Laver Arena, ancora alle 9 italiane, ma non sarà l’unico italiano a farlo: anche Francesco Maestrelli infatti si è guadagnato l’occasione di giocare sul campo più prestigioso degli Australian Open contro Novak Djokovic, non prima delle 3:30 italiane. Campo numero 6 per Luciano Darderi, mentre Musetti e Sonego si sfideranno alla Margaret Court Arena, il secondo palcoscenico più prestigioso di Melbourne.

Ore 1:00 italiane: Sebastian Baez (ARG) – [22] Luciano Darderi (ITA)

Ore 1:30: [5] Lorenzo Musetti (ITA) – Lorenzo Sonego (ITA)

Non prima delle 3:30: [Q] Francesco Maestrelli (ITA) – [4] Novak Djokovic (SRB)

Ore 9:00: [WC] James Duckworth (AUS) – [2] Jannik Sinner (ITA)

Australian Open, il programma completo di giovedì

ROD LAVER ARENA – dall’1:30

[6] Jessica Pegula (USA) – McCartney Kessler (USA)

non prima delle 3:30

[Q] Francesco Maestrelli (ITA) – [4] Novak Djokovic (SRB)

non prima delle 9:00

[WC] James Duckworth (AUS) – [2] Jannik Sinner (ITA)

[5] Elena Rybakina (KAZ) – Varvara Gracheva (FRA)

MARGARET COURT ARENA – dall’1:30

[5] Lorenzo Musetti (ITA) – Lorenzo Sonego (ITA)

non prima delle 3:30

Katerina Siniakova (CZE) – [4] Amanda Anisimova (USA)

non prima delle 9:00

[16] Naomi Osaka (JPN) – Sorana Cirstea (ROU)

Jaume Munar (ESP) – [12] Casper Ruud (NOR)

JOHN CAIN ARENA – dall’1:00

Ashlyn Krueger (USA) – [9] Madison Keys (USA)

[8] Ben Shelton (USA) – [Q] Dane Sweeny (AUS)

non prima delle 7:00

Marie Bouzkova (CZE) – [2] Iga Swiatek (POL)

Vit Kopriva (CZE) – [9] Taylor Fritz (USA)

KIA ARENA – dall’1:00

Rinky Hijikata (AUS) – [30] Valentin Vacherot (MON)

[13] Linda Noskova (CZE) – [WC] Taylah Preston (AUS)

[Q] Arthur Gea (FRA) – [WC] Stan Wawrinka (SUI)

1573 ARENA – dall’1:00

Oksana Selekhmeteva – [26] Paula Badosa (ESP)

Hubert Hurkacz (POL) – Ethan Quinn (USA)

[21] Elise Mertens (BEL) – Moyuka Uchijima (JPN)

[21] Denis Shapovalov (CAN) – Martin Cilic (CRO)

ANZ Arena – dall’1:00

[15] Karen Khachanov – [Q] Nishesh Basavareddy (USA)

non prima delle 3:00

[Q] Maddison Inglis (AUS) – Laura Siegemund (GER)

Tomas Machac (CZE) – [31] Stefanos Tsitsipas (GRE)

[Q] Nikola Bartunkova (CZE) – [10] Belinda Bencic (SUI)

COURT 6 – dall’1:00

Sebastian Baez (ARG) – [22] Luciano Darderi (ITA)

Xinyu Wang (CHN) – [24] Jelena Ostapenko (LAT)

COURT 7 – dall’1:00

Match di doppio

Janice Tjen (IDN) – Karolina Pliskova (CZE)

Botic van de Zandchulp (NED) – Juncheng Shang (CHN)

[Q] Linda Fruhvirtova (CZE) – Tereza Valentova (CZE)

COURT 13 – dall’1:00

[16] Jakub Mensik (CZE) – [Q] Rafa Jodar (ESP)

non prima delle 3:00

[31] Anna Kalinskaya – Julia Grabher (AUT)

Eliot Spizzirri (USA) – [Q] Yibing Wu (CHN)

COURT 14 – dall’1:00

Match di doppio

Peyton Stearns (USA) – Petra Marcinko (CRO)